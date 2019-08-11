Футбол
На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитровСоветский спорт 05:55
Четвертым рефери станет Фабио Мареска. Добавим, что встреча состоится 13 августа на стадионе Драгау в Порту и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
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