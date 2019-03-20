Футбол
На матч Казахстан — Россия распроданы все билетыSport24.ru 06:22
Завершена продажа билетов на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации футбола, все билеты на игру выкуплены, работа касс стадиона завершена.
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