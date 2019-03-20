На матч Казахстан — Россия распроданы все билетыSport24.ru 06:22

Завершена продажа билетов на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации футбола, все билеты на игру выкуплены, работа касс стадиона завершена.

На матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

Футбол УЕФА представил талисман Евро-2020 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.

Политика Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Шоу-бизнес Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.

Экономика CNN: стоимость акций Boeing в марте сократилась более чем на $40 млрд Рыночная стоимость корпорации Boeing сократилась более чем на $40 млрд в этом месяце после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце Ольга Бузова выкладывала фото и видео из Барселоны. Туда она отправилась чтобы отметить день рождения мамы.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.

Происшествия Лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт Лайнер Viking Sky, который накануне у берегов Норвегии попал в шторм с отказавшими двигателями, прибыл в порт.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Здоровье Пенсионная реформа: «Работы нет вообще, а после 50 – только нищета» На днях министр труда России Максим Топилин посетил Госдуму и рассказал там, как здорово у нас идут дела с продвижением проектов, связанных с пенсионной реформой.

Футбол Германия с трудом победила Голландию в матче квалификации Евро-2020 Сборная Германии с трудом обыграла национальной команду Голландии в матче отборочного этапа на чемпионат Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Происшествия На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Футбол Вратарь сборной Италии Перин получил травму, наступив на бутылку Стала известна причина, по которой вратарь Маттиа Перин был исключен из заявки сборной Италии на матч первого тура квалификации чемпионата Европы с Финляндией (2:0). Встреча состоялась накануне.

Общество «Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Политика Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Общество Во Владивостоке микроавтобус выбросило на берег Японского моря Мистическое появление микроавтобуса из морской пучины обсуждают во Владивостоке. Транспортное средство прибило волнами к побережью острова.