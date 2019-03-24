На матч Казахстан — Россия распроданы все билетыSport24.ru 06:22

Завершена продажа билетов на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации футбола, все билеты на игру выкуплены, работа касс стадиона завершена.

На матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

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