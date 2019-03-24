Футбол

На матч Казахстан — Россия распроданы все билетыSport24.ru 06:22

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Завершена продажа билетов на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации футбола, все билеты на игру выкуплены, работа касс стадиона завершена.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На матч России с Казахстаном не осталось билетов

Газета.Ru06:38

Все билеты на матч Казахстана и России проданы

Нева Спорт08:26

Туман над Нур-Султаном: город готов к матчу Казахстан – Россия

Спорт-Экспресс08:15

Для России матч с Казахстаном стал шансом на реабилитацию после Бельгии

МИР 2410:26

На матч Казахстан — Россия распроданы все билеты

Sport24.ru06:22

На матче Казахстан - Россия ожидается аншлаг

Soccer.ru04:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Футбол

Джано Ананидзе оказал первую помощь футболисту сборной Швейцарии

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

В Совфеде прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Операция в Югославии В 1999 году силы НАТО вмешались в противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии и начали бомбардировки Союзной Республики Югославии в обход позиции Совета безопасности ООН.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Экономика

Экс-владельцы «36,6» сделали ставку на дорогие аптеки

Экс-владельцы "36, 6" сделали ставку на дорогие аптеки Премиальная аптечная сеть A. V. E Luxury в три раза увеличила число точек, следует из данных ее официального сайта.
Обновлено в 17:52
Спорт

Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой-2018

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала, как перед началом Олимпиады-2018 у ее матери нашли рак мозга.
Обновлено в 16:54
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Талисман получил имя «Скиллзи». Чемпионат Европы 2020 года станет первым в истории, который пройдёт в 12 городах различных стран.
Обновлено в 17:15
Футбол

Сборная Германии вырвала победу в матче с Голландией

Голы Лероя Зане и Сержа Гнабри позволили Германии повести к перерыву (2:0). Однако во второй половине "оранжевые" резко активизировались и дважды огорчили Мануэля Нойера: отличились Матейс де Лигт и Мемфис Депай.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца

Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Политика

Совбез счел закон о суверенном Рунете вынужденной мерой из-за угроз извне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что законопроект об устойчивости Рунета является не изоляцией, а вынужденной мерой, принятой в связи с угрозами, исходящими со стороны ряда западных стран, в том числе США и Великобритании.
Обновлено в 18:06
Авто

Бывшие инженеры АЗЛК рассказали о несостоявшемся проекте «Велар»

Обновлено в 11:43
Наука

Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство

Обновлено 21 марта в 14:00
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Обновлено в 12:31
Теннис

Путинцева обыграла Севастову в третьем круге турнира в Майами

Обновлено в 16:10
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.
Обновлено в 17:32
Наука

Предложен быстрый способ выявить поддельные лекарства и продукты

Современные аналитические устройства, например, масс-спектрометры, точно выявляют поддельные лекарства или продукты на основе их химического состава.
Обновлено вчера в 04:17
Культура

Закатай желание // Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера

Мел Гибсон в новом фильме Стивена Крейга Залера В прокате криминальный триллер «Закатать в асфальт» Стивена Крейга Залера.
Обновлено в 17:52
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Пенсионная реформа: «Работы нет вообще, а после 50 – только нищета»

На днях министр труда России Максим Топилин посетил Госдуму и рассказал там, как здорово у нас идут дела с продвижением проектов, связанных с пенсионной реформой.
Обновлено в 05:40
Экономика

В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей

В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Общество

"Человек и закон" о скандале с учительницей из Барнаула: "Это кем нужно быть, чтобы углядеть в ее снимках эротику?"

Обновлено в 05:39
Футбол

Кипр — Бельгия 0:2

Вингер "Челси" сборной Бельгии Эден Азар назвал лучший матч в своей карьере.
Обновлено в 13:18
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Футбол

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана

Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Срочное сообщение СЦКК ДНР: ВСУ повредили жилой дом в Доломитном

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько подтвердил информацию о миномётном обстреле Доломитного, а также заверил, что обе женщины не пострадали в результате вооружённой агрессии украинской армии.
Обновлено в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Казахстан
Государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. Население - 18395660 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Астана Арена
Стадион в Астане
Стадион в Астане, столице Казахстана, вмещающий 30 000 зрителей. Стадион изначально, как и в официальный день открытия, назывался Стадион Кажымукан в честь известного борца Кажымукана Мунайтпасова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное