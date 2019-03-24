Футбол

На матч Казахстан — Россия распроданы все билетыSport24.ru 06:22

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
19′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
30′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Бактиер Зайнутдинов
90′+3′
Завершена продажа билетов на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 Казахстан — Россия. Как сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации футбола, все билеты на игру выкуплены, работа касс стадиона завершена.
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Все билеты на матч Казахстана и России проданы

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