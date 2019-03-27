Политика
На машину Гуайдо напали в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 23:56
Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране. 23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
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Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Политика
ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций
Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
Обновлено в 05:54
Политика
Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые предупредили о скором появлении беспохмельного алкоголя
Обновлено в 00:42
Авто
Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%
Обновлено в 02:25
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Стало известно о переброске российских киберспециалистов в Венесуэлу
Среди прибывших в Венесуэлу 24 марта российских военных были специалисты по кибербезопасности.
Обновлено в 04:28
Энергетика
Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин
Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Здоровье
Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.
Обновлено в 05:48
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа
Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Обновлено в 03:52
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32