Политика

На машину Гуайдо напали в ВенесуэлеГазета.Ru вчера в 23:56

Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране. 23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
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Помпео осудил нападение на автомобиль Гуаидо в Венесуэле

RT на русском03:50

На машину Гуайдо напали в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 23:56

В Каракасе неизвестные напали на машину Гуаидо

РБК01:01

СМИ: сторонники правительства Венесуэлы забросали машину Гуайдо камнями и петардами

ТАСС02:32

В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

РИА Новостивчера в 23:51

В Венесуэле машину Гуайдо забросали камнями и петардами

Известиявчера в 19:05

В Венесуэле забросали камнями и петардами машину Гуаидо

РЕН ТВвчера в 17:58
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Общество

Число многодетных семей в Москве выросло в два раза за восемь лет

Обновлено в 06:01
Политика

ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций

Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
Обновлено в 05:54
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях

Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество

В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды

Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Матери брошенной в квартире в Москве девочки предъявили обвинение

Обновлено в 04:18
Наука

Ученые предупредили о скором появлении беспохмельного алкоголя

Обновлено в 00:42
Авто

Продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 25%

Обновлено в 02:25
Происшествия

DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса

DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Политика

В России в 2018 году предотвратили 20 терактов

"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Стало известно о переброске российских киберспециалистов в Венесуэлу

Среди прибывших в Венесуэлу 24 марта российских военных были специалисты по кибербезопасности.
Обновлено в 04:28
Энергетика

Нефтяники договорились с кабмином продлить заморозку цен на бензин

Соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо было подписано в ноябре 2018 года до 31 марта 2019-го.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Здоровье

Жители взорванного дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр

Выслушав магнитогорцев, Алексей Текслер поручил организовать углубленные медосмотры жителей пострадавшего дома.
Обновлено в 05:48
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Волочкову высмеял британский таблоид из-за нелепого фотошопа

Бывшая балерина Анастасия Волочкова стала героиней материала The Sun о неудачном использовании фотошопа.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

Обновлено в 03:52
Политика

На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией

Обновлено в 04:21
Политика

Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК

Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:32
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