Происшествия
На марше в поддержку журналиста Голунова задержали более 400 человекКоммерсантъ 05:44
На несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:23, Ашберн
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Египте автомобильная авария привела к гибели четырнадцати человек
В пригороде Каира столкновение грузовика и двух автобусов привело к массовой гибели людей, сообщает 12 июня издание «Youm7».
Обновлено в 09:36
Политика
Рябков не обсуждал с Томпсон встречу Путина и Трампа в Осаке
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на встрече с замгоссекретаря США Андреа Томпсонс возможность переговоров российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке не обсуждалась.
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Пулково пассажирам ночью 3 часа пришлось ждать рейса до Антальи
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Комиссар Шефчович обсуждает в Москве будущее энергетики Эстонии
Комиссар ЕС по делам Единого энергетического рынка Марош Шефчович обсуждает с министром энергетики России Александром Новаком в Москве 13 июня проблемы разрыва кольца БРЭЛЛ.
Обновлено в 09:06
Футбол
Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы", сообщает Sport24.
Обновлено в 10:17
Общество
В Германии выбрали самые красивые русские имена
Одним из немецких журналов был составлен список самых красивых русских имен – в него вошли по пять женских и мужских, среди лидеров оказались Алексей и Алина.
Обновлено вчера в 03:30
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Политика
Афганистан признан самой опасной страной мира в 2018 году
Афганистан занял первое место в списке самых опасных стран мира по итогам 2018 года согласно исследованию Института экономики и мира (IEP).
Обновлено в 09:52
Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Общество
Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро
Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Журналист сфотографировал «секретное» соглашение США и Мексики
Репортер Washington Post сфотографировал и частично расшифровал документ, заключенный между США и Мексикой.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
В соревнованиях «Открытая вода - 2019» задействуют рекордное количество военных и техники
Обновлено в 04:16
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией
Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Футбол
Станислав Черчесов: Чалов сидел на скамейке заслуженно
Станислав Черчесов: Ионов забил гол. Чалов сидел на скамейке запасных, причем заслуженно.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Игры
NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control
Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Врачи советуют не злоупотреблять витамином D. Канадские ученые назвали витамин, чрезмерный прием которого способен вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 00:35
Технологии
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43