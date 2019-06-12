Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 05:29

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек.
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