На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 05:29

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек.

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

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