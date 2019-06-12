Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 05:29
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек.
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Украинская армия вплотную приблизилась к Донецку
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Происшествия
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Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие
20 лет назад российские десантники удивили весь мир
Обновлено в 14:14
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Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
Обновлено вчера в 19:48
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Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
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Футбол
Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
Защитник Краснодара Евгений Назаров продолжит карьеру в Теплице.
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Политика
Трамп не исключил введения пошлин на китайские товары на $325 млрд
Президент США Дональд Трамп объявил, что в случае провала торговых переговоров с Китаем будут введены новые тарифы на товары из этой страны, сообщает Reuters.
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Шоу-бизнес
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Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
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Обновлено в 11:30
Политика
Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять
Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований.
Обновлено в 14:35
Космос
Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р»
Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
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Политика
Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео
Обновлено 10 июня в 16:57
Технологии
WhatsApp намерен судиться с пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.
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