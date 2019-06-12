Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 05:29

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями

Ведомости12:38

Навального задержали на несанкционированной акции в Москве

ТАСС06:21

Сотрудники ОМОНа перекрыли Петровку из-за марша в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъ06:50

Навального задержали на акции в центре Москвы

РБК06:09

Неизвестные активисты оставили надпись в поддержку журналиста «Медузы» Голунова на Хохловской площади в центре Москвы

Эхо Москвы12:31

«Власть реагирует, и это меня удивило»: Николай Сванидзе об уроках дела Голунова и шествии в Москве

Дождь11:13

Более 400 задержанных на акции в Москве, Навальному вменяют организацию

Собеседник08:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Футбол

Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 11:52
Гаджеты

Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T

Обновлено в 11:39
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы

Обновлено в 12:55
Политика

Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика

Абэ в ходе визита в Иран проведет переговоры с Хаменеи и Роухани

Обновлено 10 июня в 22:07
Футбол

Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.
Обновлено в 01:12
Происшествия

В Португалии арестовали кричавшего о бомбе на борту самолета пассажира

Полицейские задержали в португальском международном аэропорту Са Карнейру города Порту мужчину, кричавшего о бомбе на борту самолета.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Украинские силовики вновь обстреляли окраину Горловки в ДНР

Украинские силовики обстреляли окраину города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 10:25
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Хоккей

Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года

В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Спорт

Российские волейболистки обыграли Болгарию в матче Лиги наций

Обновлено в 12:38
Культура

Приходько выиграла в суде у команды Порошенко

Обновлено в 12:29
Политика

Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР

Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Авто

Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде

На встрече с акционерами компании Tesla Илону Маску задали вопрос о перспективах создания автомобиля-субмарины.
Обновлено в 11:36
Общество

На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие

Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку

Обновлено в 12:55
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия

СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова

Обновлено в 11:55
Армия и оружие

SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии

Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное