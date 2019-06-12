Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 05:29
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей». Точное число задержанных неизвестно, но, по их словам, полиция задержала минимум четырех человек.
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Футбол
Колосков: Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что меру наказания за проступок вратаря сборной России Андрея Лунева в аэропорту должен определить главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Политика
Зеленский и Тимошенко обсудили досрочные выборы
Обновлено в 12:55
Политика
Луценко отказался покинуть пост по требованию Зеленского
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:43
Политика
Абэ в ходе визита в Иран проведет переговоры с Хаменеи и Роухани
Обновлено 10 июня в 22:07
Футбол
Черчесов рассказал, почему не выпустил Чалова против Кипра
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему оставил на скамейке запасных нападающего ЦСКА Федора Чалова в матче с Кипром.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Португалии арестовали кричавшего о бомбе на борту самолета пассажира
Полицейские задержали в португальском международном аэропорту Са Карнейру города Порту мужчину, кричавшего о бомбе на борту самолета.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Украинские силовики вновь обстреляли окраину Горловки в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраину города Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 10:25
Авто
Где в России продаются самые старые автомобили
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Хоккей
Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года
В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Спорт
Российские волейболистки обыграли Болгарию в матче Лиги наций
Обновлено в 12:38
Культура
Приходько выиграла в суде у команды Порошенко
Обновлено в 12:29
Политика
Комиссия сейма Латвии одобрила запрет на ношение военной формы СССР
Комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам в третьем чтении одобрила поправки в законодательство, запрещающие на общественных мероприятиях носить военную форму СССР и нацистской Германии.
Обновлено в 11:54
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Авто
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
На встрече с акционерами компании Tesla Илону Маску задали вопрос о перспективах создания автомобиля-субмарины.
Обновлено в 11:36
Общество
На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СМИ заметили дочь Пескова на акции в поддержку Голунова
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55