Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в МосквеВедомости 06:01
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter. Общее число задержанных, по данным «ОВД-инфо», увеличилось до 35 человек.
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Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Политика
Борис Джонсон начал избирательную кампанию за пост премьера Британии
Экс- глава МИД Великобритании Борис Джонсон начал избирательную кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:48
Технологии
Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы
Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета
Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Шоу-бизнес
Отец Микеллы Абрамовой отреагировал на скандал на шоу «Голос. Дети»
По запросу Первого канала эксперты компании Group IB подтвердили факт использования накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Кино
Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Космос
Космонавтов Скворцова и Рыжикова признали годными к полету на МКС
Обновлено вчера в 07:42
Футбол
«ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо
В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 03:06
Здоровье
Минздрав: доказательств безопасности электронных сигарет не существует
Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава России.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
Обновлено в 04:08
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступил новейший пистолет «Удав»
В российскую армию поступила первая партия пистолетов "Удав".
Обновлено в 04:53
Политика
Путин вручил госпремии ученым и деятелям культуры
Владимир Путин наградил ученых и деятелей культуры госпремиями. Церемония традиционно прошла в Георгиевском зале Кремля.
Обновлено в 06:38
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций
Компания Huawei перенесла запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, сообщает The Information.
Обновлено в 06:28
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Футбол
Оборин стал главным тренером «Факела»
"Факел" официально объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00