Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в МосквеВедомости 06:01

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter. Общее число задержанных, по данным «ОВД-инфо», увеличилось до 35 человек.
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Несколько человек задержали на несанкционированном марше в поддержку Голунова в Москве

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