За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Наука В Гренландии нашли 500-летнюю акулу В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».

Экономика Верховный суд встал на сторону ипотечников В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Политика Reuters назвало кандидата на должность посла США в России Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Происшествия Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.

Экономика В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.

Экономика Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии «Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Общество Названы наиболее востребованные в России профессии Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Кино Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.

Авто Гоночный катер с двигателем Ferrari пустят с молотка На сайте DuPont Registry появилось объявление о продаже гоночного глиссера Arno XI с двигателем Ferrari.

Происшествия Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.

Финансы Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда» Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Гаджеты Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Общество Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.