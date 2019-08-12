Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятыхИзвестия вчера в 14:00
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:57, Вашингтон
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Обновлено в 01:16
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
В Башкирии произошла история, значение которой, вероятно, на себе смогут почувствовать все, у кого есть ипотечный кредит.
Обновлено вчера в 20:00
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Политика
Reuters назвало кандидата на должность посла США в России
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить новым послом в России спецпредставителя по КНДР Стивена Бигэна.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Обновлено 11 августа в 10:11
Политика
Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Народный артист РСФСР Валентин Гафт остается в прежнем состоянии, выписываться в ближайшее время не собирается.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Гоночный катер с двигателем Ferrari пустят с молотка
На сайте DuPont Registry появилось объявление о продаже гоночного глиссера Arno XI с двигателем Ferrari.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Спасатели эвакуировали пассажиров севшего на мель в Белом море судна
Спасатели эвакуировали на берег пассажиров севшего на мель в акватории Белого моря экскурсионного судна.
Обновлено в 00:24
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Экономика
Китайская госкорпорация предложила «Роснефти» достроить верфь «Звезда»
Одна из крупнейших строительных корпораций в мире, китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), ведет переговоры с «Роснефтью» о получении подряда на возведение объектов судостроительной верфи «Звезда», которую «Роснефть» с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Гаджеты
Sony выпустила магнитолу с 9-дюймовым дисплеем для старых машин
Sony XAV-AX8000 получила типоразмер 1 DIN, поэтому она подойдет практически под все автомобили.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей
Ранее Щербинский суд столицы оштрафовал Соболь также на 300 тысяч рублей по той же статье Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено вчера в 12:29
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 20:13