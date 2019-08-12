Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятыхИзвестия вчера в 14:00
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:28, Вашингтон
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