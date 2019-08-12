Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятыхИзвестия вчера в 14:00
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Обновлено в 04:25
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Жителя Красноярска оштрафовали за неуважительный комментарий о президенте
Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
Обновлено в 04:36
Финансы
Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции
Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
В Киеве обосновали позицию по водной блокаде Крыма
Все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы, утверждает представитель украинского президента Антон Кориневич, комментируя напоминание российских властей о праве жителей полуострова на днепровскую воду.
Обновлено в 04:48
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Политика
В ФСБ сообщили о вербовке террористами иностранных студентов в России
Международные террористы пытаются привлекать в свои ряды иностранных студентов, обучающихся в вузах России.
Обновлено в 04:57
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Культура
В Тарусе стартует фестиваль телевизионных фильмов «Берега»
Сегодня, 13 августа в Тарусе стартует XV Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега».
Обновлено в 04:59
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Музыка
Дудь ответил на свой главный вопрос о Путине
Журналист Юрий Дудь ответил, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину, если бы оказался перед ним, сообщает «7x7».
Обновлено вчера в 13:12
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы
Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона
Команда Формулы-1 «Ред Булл» приняла решение заменить Пьера Гасли на гонщика «Торо Россо» Александра Албона, сообщается на официальном сайте коллектива.
Обновлено вчера в 06:47
Армия и оружие
СМИ: в Иране показали два новых образца военно-транспортной техники
Министерство обороны Ирана представило во вторник два новых образца военно-транспортной техники отечественного производства.
Обновлено в 04:38
Политика
Данилюк заявил, что пока не видит нужды снимать с Донбасса экономическую блокаду
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что ситуация никак не поменяется, если Киев снимет экономические санкции с Донбасса.
Обновлено в 04:00