За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).

с чего всё началось

Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».

На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых

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