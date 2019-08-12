Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятыхИзвестия вчера в 14:00
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Общество
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Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
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Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
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Обновлено в 03:02
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Обновлено в 09:36
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Обновлено в 04:14
Общество
Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина
Енисейский районный суд Красноярского края оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Евгения Носкова за пост во «ВКонтакте» о Владимире Путине.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Спасавшего детей в «Холдоми» подростка наградили орденом Мужества
Указом президента России 11-летний Алексей Мартыненко, попытавшийся спасти своих товарищей при пожаре в турлагере «Холдоми» награжден орденом Мужества посмертно.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
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Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что она назвала себя блокадницей.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Семь случаев крымской лихорадки выявили в Волгоградской области
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Обновлено в 03:51
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
Источник: «Ювентус» намерен продать Матюиди этим летом
Как сообщает источник, главный тренер «Юве» Маурицио Сарри предпочитает Сами Хедиру французскому хавбеку.
Обновлено в 09:49
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Футбол
«МЮ» отдал вратаря Перейру в аренду «Хартсу»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Жоэл Перейра продолжит карьеру в «Хартсе», сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Обновлено в 07:43
Политика
В Кремле назвали дату визита Путина во Францию
Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 07:06
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника российского генконсульства во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Гаджеты
IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось
Обновлено в 07:44
Экономика
Российское эмбарго: в Минэкономразвития Украины подсчитали убытки
Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер в комментарии изданию Украина.ру отметил, что российские санкции оказывают гораздо более сильное влияние на Украину, чем украинские на Россию.
Обновлено в 08:44