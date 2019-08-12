Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятыхИзвестия вчера в 14:00
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной налоговой службы, которые есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось
За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, до 15,2 млн человек, говорится в исследовании «Опоры России» на основе данных Федеральной НС (есть у «Известий»).Известиявчера в 17:01
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Происшествия
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Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 05:47
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Обновлено вчера в 21:04
Политика
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Обновлено в 01:02
Кино
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Обновлено вчера в 04:34
Экономика
У сети книжных магазинов «Республика» сменился гендиректор
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Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
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Обновлено вчера в 10:35
Экономика
В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян
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Обновлено вчера в 06:45
Финансы
Аргентинская биржа снизилась на 38% по итогам президентских праймериз
Ведущий индекс биржи Merval в Аргентине понизился на рекордные 37,93%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
Роналду заявил, что хочет вписать своё имя в историю футбола
Обновлено в 01:50
Политика
Пушков обвинил США в лицемерии из-за ДРСМД
Сенатор Алексей Пушков обвинил США в лицемерии, а также уличил Вашингтон в попытке привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Куба наладит производство военной техники с помощью РФ
В ФСВТС подчеркнули, что контракты с Кубой поставку техники не предусматривают.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
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Обновлено вчера в 22:02
Политика
Джонсон и Болтон провели встречу в Лондоне
Британский премьер-министр Борис Джонсон встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
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Обновлено вчера в 21:38
Политика
«Мне позвонил Даудов» – Максим Шевченко отозвал слова о Кадырове
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Обновлено вчера в 10:21
Теннис
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Обновлено в 00:20
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Спасавшего детей в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Саратовской области названа доля семей, считающихся средним классом
Саратовская область заняла 53-е место. В нашем регионе только 9,4% семей относятся к среднему классу.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
Житель Челябинска использовал Квентина Тарантино для продажи квартиры
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Мадуро создал новое министерство
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Обновлено вчера в 20:56
Общество
Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок
Обновлено в 01:48
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Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено вчера в 16:48