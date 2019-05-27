На курорте в Ленинградской области обрушились строительные лесаРИА Новости 06:45

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

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