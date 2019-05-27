Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные лесаРИА Новости 06:45
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения об изменении правил призыва
Российское Министерство обороны прокомментировало публикации СМИ, в которых сообщалось об ужесточении правил призыва на срочную службу.
Обновлено в 13:56
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Хоккей
Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон»
Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.
Обновлено в 11:37
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика
Прокурору Дагестана предложили возглавить ведомство Москвы
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рекомендовал на должность прокурора столицы Дениса Попова, который занимал аналогичную должность в Дагестане с начала 2018 года.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби» и вышла в Английскую премьер-лигу
Команда из Бирмингема одержала победу со счетом 2:1 и получила право в следующем сезоне выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии.
Обновлено в 12:36
Общество
Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
Экономика
УФАС Петербурга отменило закупки метрополитена
На общую сумму 900 миллионов рублей В Петербурге Управление ФАС аннулировало два конкурса на закупку запчастей для петербургского метро.
Обновлено в 11:57
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В «Ростехе» высказались о поставках российских патронов в США
Представители "Ростеха" отметили, что российские компании готовы поставлять боеприпасы американской стороне, если США снимут препятствующие этому ограничения.
Обновлено в 15:28
Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Происшествия
В горах Чечни автомобиль упал в пропасть
Обновлено в 14:50
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Общество
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
Обновлено в 06:39