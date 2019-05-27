Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные лесаРИА Новости 06:45
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Здоровье
Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты
Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как проводит время с сыном
Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Авто
Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей
Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Наука
В России создали уникальный материал на основе алюминия
Обновлено в 03:38
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента
Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Политика
ВЦИОМ: россияне положительно оценивают позиции страны в мире
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении жителей страны к позициям России на мировой арене.
Обновлено в 07:02
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол «Урал», сообщает РИА Новости.
Обновлено 25 мая в 10:03
Происшествия
Глава МВД Чувашии уходит в отставку
Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов
Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой
В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым
Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 08:48
Хоккей
Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами
На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Политика
Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу
Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет
Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»
Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50