Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные лесаРИА Новости 06:45

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Семь человек извлекли из-под обрушившихся лесов на автодроме в Ленобласти

Интерфакс07:04

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

РБК07:01

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

РИА Новости06:45

При обрушении строительных лесов в Ленобласти пострадали рабочие из Таджикистана

ТАСС07:23

На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Эхо Москвы09:05

На автодроме под Петербургом обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Дождь06:50

Видео: Спасатели приступили к разбору завалов после обрушения при строительстве гоночной трассы «Игора Драйв»

47 новостей07:51
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Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Здоровье

Чем может быть опасен чай с солодкой, поведали эксперты

Эксперты поведали, чем для здоровья может быть опасен чай с солодкой.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Разоблачителя сталинских репрессий отправили в колонию за педофилию

Обновлено в 09:42
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как проводит время с сыном

Несмотря на плотный рабочий график, ведущий и юморист Максим Галкин старается проводить достаточно времени в кругу своей семьи, в особенности с детьми, дабы они не чувствовали себя обделенными отцовским вниманием.
Обновлено в 06:39
Авто

Mazda отзывает автомобили из-за стеклоочистителей

Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Наука

В России создали уникальный материал на основе алюминия

Обновлено в 03:38
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», пуск которой прошел утром 27 мая с космодрома Плесецк (Архангельская область).
Обновлено в 07:32
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Начальник технополиса «Эра» перешел в администрацию президента

Начальник военного технополиса «Эра» Федор Дедус уволился из Вооруженных сил, об этом сообщает РБК.
Обновлено в 03:15
Политика

ВЦИОМ: россияне положительно оценивают позиции страны в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос об отношении жителей страны к позициям России на мировой арене.
Обновлено в 07:02
Политика

Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду новый атомный ледокол «Урал», сообщает РИА Новости.
Обновлено 25 мая в 10:03
Происшествия

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате в торговом центре

Обновлено в 02:16
Происшествия

Глава МВД Чувашии уходит в отставку

Сергей Неяскин подал рапорт об увольнении Эта информация была озвучена сегодня, 27 мая, на планерке с командным составом регионального министерства в режиме видеоконференцсвязи, о ч1м сообщили чувашские СМИ.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

В Сети появились новые снимки детей Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой

В июне 2017 года весь мир огорошила новость о том, что подруга мировой знаменитости Энрике Иглесиаса российская теннисистка Анна Курникова родила певцу двойняшек — так тщательно звездная пара скрывала не только «интересное положение» будущей мамы, но и вообще свою личную жизнь.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым

Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.
Обновлено в 08:48
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Политика

Штаб Зеленского намерен создать информационную стратегию по Донбассу

Заместитель главы администрации президента Украины Юрий Костюк в интервью изданию «Новое время» заявил о планах создания новой информационной стратегии по Донбассу.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет

Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

В Германии оштрафовали активистов «шариатской полиции»

Земельный суд в немецком городе Вупперталь признал виновными и оштрафовал семерых членов так называемой "полиции шариата", сообщила газета Rheinische Post.
Обновлено в 08:50
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