Энергетика
На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефтиРБК 07:04
На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти. Об этом в Facebook сообщает Национальная нефтяная корпорация (NOC). На месторождении добывается 290 тыс. барр./сутки.
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