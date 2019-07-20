Энергетика
На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефтиРБК 07:04
На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти. Об этом в Facebook сообщает Национальная нефтяная корпорация (NOC). На месторождении добывается 290 тыс. барр./сутки.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Обновлено в 07:25
Спорт
Российские синхронистки выиграли золото в комбинации на ЧМ
Комбинация завершила программу синхронного плавания на чемпионате мира. Чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:28
Хоккей
«Адмирал» проиграл «Ермаку» в товарищеском матче
Хоккейный клуб «Адмирал» потерпел поражение от «Ермака» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 1:2. Уже к концу первой пятиминутки словацкий новичок «Адмирала» Мартин Бакош сошелся в небольшой потасовке с хоккеистом «Ермака».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Косачев объяснил выгоду США от инцидентов в Ормузском проливе
США могут воспользоваться обострением ситуации в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия в регионе.
Обновлено в 08:03
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Политика
Зариф назвал причины действий Ирана в Персидском заливе
«В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международных морских правил», — написал Зариф.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета
Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Общество
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области будут ускорены
Обновлено 18 июля в 18:40
Армия и оружие
Россия предлагает Турции истребители Су-35 вместо американских F-35
О готовности России поставлять Турции многоцелевые истребители Су-35 сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Обновлено 18 июля в 06:27
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Культура
Живые портреты выдающегося русского живописца Николая Фешина
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов
Агентство оборонных инновации Франции, являющееся частью Минобороны, планирует создать группу по прогнозированию угроз будущего – в нее войдут писатели-фантасты и футурологи.
Обновлено в 03:42
Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной
Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Обновлено в 02:11
Политика
Зеленский потребовал освободить украинских моряков без обмена
Ранее между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся первый телефонный разговор. Он продлился около 20-ти минут.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Минпромторг предлагает перестать считать пиво алкоголем
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пиво было приравнено к алкогольной продукции в 2011 году.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
Беззеркальная камера Yi M1 с зум-объективом подешевела до 150 долларов
В сентябре 2016 года была представлена беззеркальная камера Yi M1 формата Micro Four Third.
Обновлено в 03:15
Футбол
Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом»
«ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.
Обновлено в 06:17
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Политика
Украинский боксер назвал чушью «агрессию» России на Украине
Украинский боксер Александр Гвоздик в интервью порталу Tribuna.com назвал чушью позицию властей, которая заключается в том, что Россия якобы напала на Украину.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Политика
Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено в 00:57
Экономика
Россиян предупредили о сильном подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о росте цен на красную рыбу и икру на 25-30 процентов в 2019 году, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:28
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24