Энергетика
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефтиРИА Новости 05:33
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
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