Энергетика

На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефтиРИА Новости 05:33

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
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Добычу нефти приостановили на крупнейшем месторождении в Ливии

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На крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении приостановлена добыча

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Reuters узнало об остановке нефтедобычи на крупнейшем ливийском месторождении

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На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти

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