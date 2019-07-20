Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.

На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти

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