Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полициюГазета.Ru 11:43
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Отмечается, что заявление написала мать, которая заплатила за обряд 3,5 тыс. рублей.
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