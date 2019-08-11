Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полициюГазета.Ru 11:43

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Отмечается, что заявление написала мать, которая заплатила за обряд 3,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Игумена Фотия отстранили от священнослужении из-за неоднозначного крещения ребенка

Ivbg.ru12:18

Видео: Крещение по методу «Му-Му». Суровый игумен Фотий доводит обряд до конца

47 новостей10:49

В Ленобласти проверяют факт жестокого обращения священника с ребенком при крещении

ТАСС11:48

Игумен Фотий отстранен от священнослужений

ЛОТ12:07

Священник из Гатчины отчитал мать ребенка еще до грубого крещения

Телеканал 360°11:56

Неоднозначное крещение: гатчинская Епархия отстранила от священнослужений скандального игумена Фотия

Online47.ru11:52

Кураев назвал процесс крещения ребенка в Гатчине суеверным и вспомнил про случаи утопления

Фонтанка.Ру12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Финансы

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Политика

Рухани: действия ряда стран обостряют региональные проблемы

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы в Персидском заливе.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

В НАТО отказали Украине в поставках оружия

Обновлено в 05:54
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Здоровье

Как не навредить себе странными косметическими процедурами

Со звездой все было в порядке - она просто прошла через очередную странную косметическую процедуру.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В ДТП погибла известная украинская балерина

О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Религия

Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве

Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества

В МЧС сообщили, что испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане прекратилось.
Обновлено в 09:48
Экономика

Bloomberg определил самые богатые семьи мира

Состояние 26 богатейших людей мира оказалось сопоставимым с достатком 3,8 млрд бедных людей, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 08:59
Общество

Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике

Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Футбол

Футболист ЦСКА Сигурдссон получил травму в матче с «Сочи»

Игрок московского ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
Обновлено в 12:45
Политика

Нетаньяху встретится с Зеленским в Киеве 18 августа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киев 18 августа.
Обновлено в 11:29
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Музыка

Музыкальный критик назвал конфликт Фадеева и Наргиз пиар-ходом

Пока поклонники гадают, по какой причине Фадеев и Закирова, которые еще совсем недавно плотно сотрудничали, ополчились друг на друга, музыкальный критик предположил, что никакого конфликта и не было.
Обновлено в 10:49
Политика

Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления

Обновлено в 12:44
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся

На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку

Сам Костенок, который является сотрудником штаба кандидата в Мосгордуму Кирилла Гончарова, сказал сайту "МБХ-Медиа", что прямо сейчас ломают дверь в его квартиру.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА «Охотник»

Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное