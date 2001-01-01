Футбол
На краю. В субботу «Зенит-2» может вылететь из ФНЛСпорт уик-энд 11 апреля в 06:29
В субботу, 13 апреля, в матче 31-го тура ФНЛ «Зенит-2» встретится в Калининграде с «Балтикой». В случае поражения «сине-бело-голубые» потеряют даже теоретические шансы сохранить прописку в ФНЛ, если в этот же день «Химки» обыграют «Армавир».
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