На краю. В субботу «Зенит-2» может вылететь из ФНЛСпорт уик-энд 11 апреля в 06:29

В субботу, 13 апреля, в матче 31-го тура ФНЛ «Зенит-2» встретится в Калининграде с «Балтикой». В случае поражения «сине-бело-голубые» потеряют даже теоретические шансы сохранить прописку в ФНЛ, если в этот же день «Химки» обыграют «Армавир».

На краю. В субботу «Зенит-2» может вылететь из ФНЛ

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