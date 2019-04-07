В московском метро на красной ветке произошло задымлениеBFM.ru 09:26

Задымление произошло в тоннеле между станциями «Чистые пруды» и «Красные ворота». В результате инцидента на Сокольнической линии возник сбой. Временно прекратилось движение на участке между станциями «Парк культуры» и «Комсомольская».

В московском метро на красной ветке произошло задымление

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