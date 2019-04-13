Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМРИА Новости 05:52

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока. Сборная России в итоге стала третьей. Произвольная программа у женщин был заключительным стартом турнира.
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Туктамышева выиграла произвольную программу на чемпионате мира в Японии

ProstoProSport06:00

Российские фигуристы выиграли бронзу на командном чемпионате мира

РБК05:55

Евгения Медведева – о Туктамышевой на командном ЧМ: «Я очень за нее рада»

Спорт-Экспресс07:02

Фигурное катание. Командный ЧМ. Женщины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

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Россия стала третьей на командном чемпионате мира

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«Она молодец. Я очень рада за нее». Медведева — о победе Туктамышевой

Sport24.ru06:56

Туктамышева чисто исполнила тройной аксель в произвольной программе на командном чемпионате мира

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В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
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