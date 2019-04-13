Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМRT на русском 05:45

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. По итогам проката россиянка получила от судей 153,89 балла. Второй стала американка Бради Теннелл с результатом 150,83 балла.
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Командный чемпионат мира – это не подачка для Туктамышевой. Здесь должны выступать сильнейшие – Загитова и Медведева

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«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
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Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

На субботник в Москве вышли 1,4 млн человек

Обновлено в 05:02
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RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
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Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
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Автоспорт

Хэмилтон опроверг слова Ферстаппена о «неписаном правиле» квалификации

Обновлено в 08:13
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Роскомнадзор заблокировал сайт ярославского издания «Яркуб»

Сайт ярославского издания «Яркуб» заблокирован Роскомнадзором, 12 апреля сообщает Комсомольская правда Ярославль.
Обновлено вчера в 04:14
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Вышел первый тизер новых «Звездных войн»

В сети появился тизер новой части начно-фантастической саги "Звездные Войны" с подзаголовком " Восхождение Скайуокера".
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Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ

Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Названа оптимальная скорость движения для максимальной экономии топлива

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Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

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Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме.
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Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
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Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
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Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S

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