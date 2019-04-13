Спорт
На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщинНева Спорт вчера в 22:07
В японской Фукуоке стартует заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на лёд выйдут женщины-одиночницы. По итогам короткой программы лидирует японка Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд.
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Туктамышева обыграла Кихиру: мы показывали командный ЧМ с комментариями Тарасовой
Sports.ru11 апреля в 02:10
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