На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщинНева Спорт вчера в 22:07

В японской Фукуоке стартует заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на лёд выйдут женщины-одиночницы. По итогам короткой программы лидирует японка Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд.

На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин

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