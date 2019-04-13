Спорт

На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщинНева Спорт вчера в 22:07

В японской Фукуоке стартует заключительный соревновательный день командного чемпионата мира. Последними с произвольными программами на лёд выйдут женщины-одиночницы. По итогам короткой программы лидирует японка Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд.
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Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе на командном ЧМ

Матч ТВ03:25

Забияко и Энберт – вторые в произвольной программе на командном ЧМ, Джеймс и Сипре – первые

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Фигурное катание. Командный чемпионат мира — 2019. Туктамышева, произвольная программа, видео

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Фигурное катание. Командный ЧМ. Женщины. Произвольная программа (прямая видеотрансляция)

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Произвольная программа Забияко и Энберта на командном ЧМ. Видео

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Тарасова: Туктамышева не должна была смотреть прокат Лазукина

Чемпионатвчера в 08:38

Туктамышева обыграла Кихиру: мы показывали командный ЧМ с комментариями Тарасовой

Sports.ru11 апреля в 02:10
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Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
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ЦСКА — Оренбург 2:3

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Экономика

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На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
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Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

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Обновлено в 08:40
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
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Экономика

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Обновлено вчера в 11:33
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Политика

Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть Мадуро

«Блицкриг» Вашингтона в Венесуэле провалился, но власти США продолжают предпринимать попытки по свержению Николаса Мадуро с поста президента республики.
Обновлено в 08:44
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Невозможно мило: Саша Савельева показала первые вещи сына

Обновлено в 10:00
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини

Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море

Москва «однозначно негативно» относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Обновлено в 11:41
Политика

Трамп высказался о возможном третьем саммите с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп высказал мнение по поводу возможности проведения третьего саммита США — КНДР.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Космос

Обнаружена новая «супер-Земля» в системе Проксима Центавра

Объект с орбитой, расположенной на холодных окраинах системы Проксима Центавра, получил неофициальное название Proxima c. Существование этой «супер-Земли», отметили специалисты на ежегодной конференции Breakthrough Discuss, пока не подтверждено официально.
Обновлено в 02:35
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
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Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

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