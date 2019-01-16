На химзаводе в Ленинградской области произошел взрывРБК 04:20

На химзаводе «Полипласт» в городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства области. В результате пострадали четыре человека, они госпитализированы.

На химзаводе в Ленинградской области произошел взрыв

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