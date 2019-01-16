Происшествия
На химзаводе в Ленинградской области произошел взрывРБК 04:20
На химзаводе «Полипласт» в городе Кингисеппе Ленинградской области произошел взрыв, сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства области. В результате пострадали четыре человека, они госпитализированы.
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Происшествия
Расселить 632 квартиры разрушенного дома в Магнитогорске поможет ММК
Магнитогорский металлургический комбинат поддержал решение Владимира Путина расселить разрушенный взрывом дом.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло до пяти
При взрыве на заводе «Полипласт» в Кингисеппе (Ленинградская область) 16 января пострадали пять человек.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В мужской колонии под Новгородом родилась девочка
Обновлено в 06:00
Происшествия
Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Мэра кузбасского города Березовский подозревают в получении взятки
Силовики в среду задержали главу кузбасского города Березовский Дмитрия Титова в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки, сообщили ТАСС в среду в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Шахтах прошла панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме
В Шахтах состоялась панихида по погибшим при взрыве газа в жилом доме, передаёт ФАН. Память жертв почтили минутой молчания.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
Военный судья сбил девушку на Кубани 15 января СМИ сообщили, что на Кубани мужчина, похожий на военного судью Арсена Крикорова, сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться от полиции.
Обновлено в 10:31
Происшествия
На северо-востоке Москвы электричка сбила мужчину
Мужчину на северо-востоке Москвы сбила электричка, с ним работают врачи, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Иркутской области задержали серийного маньяка
Правоохранители задержали мужчину из города Тулун Иркутской области, который подозревается в нескольких изнасилованиях.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Суд приговорил экс-начальника колонии в Карелии к 2,5 года колонии
Обновлено в 04:36
Происшествия
Петербургская художница заявила, что на нее завели дело из-за картин
Петербургская художница Мила Арбузова сообщила об уголовном преследовании за растление малолетних, одной из причин которого, по ее словам, стала работа с изображением обнаженной женщины и одетого ребенка, которая является ремейком картины Боттичелли.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Напавшие на отель в Кении террористы ликвидированы
Все боевики, напавшие на гостиничный комплекс "Дусит" в Найроби, уничтожены, сообщает телеканал "Ситизен".
Обновлено в 03:19
Происшествия
Из-за короткого замыкания из гимназии в Москве эвакуированы школьники
"В гимназии №6 на улице Седова произошло короткое замыкание, всего было эвакуировано 560 человек", - уточнили агентству.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Самаре профессору грозит суд по уголовному делу из-за прогулов
В Самаре завершается расследование уголовного дела против профессора Самарского национального исследовательского университета Евгении Трещевой, получившей зарплату за две недели, в течение которых она не работала в учебном заведении.
Обновлено в 09:23