По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI. Инцидент произошел в индийском штате Махараштра в субботу утром.

В Индии прогремел взрыв на химическом заводе

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