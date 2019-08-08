МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

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«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка. Напомним, в 2018 году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых пунктах.

На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ

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