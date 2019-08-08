Экономика
На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХREGNUM 01:06
«Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка. Напомним, в 2018 году Сбербанк запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удалённых и малонаселённых пунктах.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Политика
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
Обновлено вчера в 11:10
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Путешествия
Названы самые часто забываемые вещи в самолете
Эксперты рассказали, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете.
Обновлено в 00:30
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено вчера в 05:52
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Происшествия
Проверка ФСИН в «Крестах» выявила «кучу нарушений»
В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
Обновлено в 04:11
Музыка
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
Обновлено в 02:28
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Обновлено в 00:00
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что в Сирии возрождается ИГИЛ
Обновлено вчера в 03:17
Экономика
Выручка «Мегафона» по МСФО во втором квартале выросла на 4,5%
Консолидированная выручка "Мегафона" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г. на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
Обновлено в 03:57
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Обновлено в 03:41
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса
Пятнадцать уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями госслужащих в отношении лесов, расследуются в Красноярском крае.
Обновлено в 03:54
Политика
Мэр Магнитогорска стал вице-губернатором Челябинской области
В Челябинской области мэр Магнитогорска Сергей Бердников назначен заместителем губернатора.
Обновлено в 03:30
Политика
Посол США в России подал прошение об отставке
Посол США в Москве Джон Хантсман направил главе Белого дома Дональду Трампу прошение об отставке.
Обновлено 06 августа в 12:58
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Художник Marvel показал Киану Ривза в образе супергероя
Иллюстратор Marvel Александр Лозано у себя в инстаграме показал, как бы выглядел Киану Ривз в роли короля Атлантиды Нэмора.
Обновлено вчера в 06:53
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00