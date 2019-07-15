Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей странеГазета.Ru вчера в 19:08
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
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Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
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Обновлено вчера в 18:53
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Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
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Происшествия
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Энергетика
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Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.
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На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Экономика
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