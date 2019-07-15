Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ. При покупке в магазине можно будет снять наличные средства прямо в торговой точке. Так что в будущем отпадет необходимость искать банкомат, где можно провести операцию без комиссии.

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса назвал причину ДТП Ехавший в Набережные Челны автобус перевернулся на трассе Уфа – Белорецк. В салоне находились 39 пассажиров.

Политика Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Транспорт Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.

Шоу-бизнес Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ Бывшая жена прославленного футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская стала замужней дамой во время поездки в Камбоджу.

Происшествия В Якутии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком В Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» грузовой автомобиль протаранил микроавтобус с людьми.

Интернет Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет» Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

Происшествия Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Авто Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.

Шоу-бизнес Режиссер Резо Гигинеишвили женится в третий раз Режиссер Резо Гигинеишвили готовится в третий раз жениться. Его избранницей является бизнесвумен Надежда Оболонцева.

Происшествия В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Культура Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации» Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Сразу 16 россиянам отказали во въезде в Южную Корею Южнокорейские иммиграционные власти отказали во въезде в страну сразу 16 россиянам, прибывшим в субботу рейсом авиакомпании S7.

Политика Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в Киев на заседание суда по делу обвиняемого в гсоизмене главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского.

Политика Врио губернатора Севастополя дал первые поручения правительству города Врио главы Севастополя был назначен Михаил Развожаев Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства, передают "РИА Новости (Крым )".

Финансы Рубль оценили по индексу бигмака Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).

Общество Сергей Зверев в венке затеял одиночный митинг на Байкале В марте Зверев вышел на одиночный пикет, выступив против строительства завода по розливу питьевой бутилированной воды на Байкале.