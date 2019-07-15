Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличныеГазета.Ru 04:31
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ. При покупке в магазине можно будет снять наличные средства прямо в торговой точке. Так что в будущем отпадет необходимость искать банкомат, где можно провести операцию без комиссии.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известиявчера в 17:02
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