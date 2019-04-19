Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ. При покупке в магазине можно будет снять наличные средства прямо в торговой точке. Так что в будущем отпадет необходимость искать банкомат, где можно провести операцию без комиссии.

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Здоровье Названы провоцирующие образование тромбов продукты Отмечается, что свиная и говяжья печень, в составе которой содержится холестерин и витамин группы К, провоцирует образование тромбов.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с микроавтобусом из кортежа Зеленского Опубликовано видео с места ДТП, в которое попал микроавтобус Управления государственной охраны (УГО) Украины Volkswagen Transporter, входящий в кортеж украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Политика Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Автоспорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Общество В Московском зоопарке родился редкий голубой баран В Московском зоопарке родился детеныш занесенных в Красную книгу голубых баранов.

Здоровье Сокрытие вспышек болезни у животных выявили на Юге России Например, на Юге России ветеринарные службы игнорировали вспышки африканской чумы свиней и не боролись с бруцеллезом и лейкозом у животных.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.

Происшествия В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Политика Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei По словам двух чиновников, в США вскоре утвердят лицензии для восстановления продаж. могут утвердить лицензии для возобновления продаж Huawei Так, попытка президента США Дональда Трампа ослабить ограничения для китайской компании может быстро получить продолжение.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Общество Орловские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку» Сотрудники орловской станции скорой помощи в понедельник начали "итальянскую забастовку", сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "Действие" Дмитрий Серегин.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Экономика The Bell: ФНС заблокировала счета «Синергии» ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия».