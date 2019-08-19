Общество

На кассах «Пятерочки» начнут выдавать интернет-заказыМоллы.Ru 03:52

Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) выступит партнером маркетплейса «Беру» и начнет выдавать заказы на кассах магазинов. Кроме того, заказы «Беру» будут доставляться в постаматы, размещенные на площадях ритейлера.
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с чего всё началось

«Яндекс.Маркет» прошел на кассу

Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи.
Коммерсантъвчера в 18:14

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«Яндекс.Маркет» прошел на кассу

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«Пятерочка» начнет выдавать заказы с маркетплейса «Беру»

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«Ъ»: Заказы с маркетплейса «Беру» начнут выдавать в «Пятерочке»

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На кассах «Пятерочки» начнут выдавать интернет-заказы

Моллы.Ru03:52
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