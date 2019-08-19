Общество
На кассах «Пятерочки» начнут выдавать интернет-заказыМоллы.Ru 03:52
Торговая сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) выступит партнером маркетплейса «Беру» и начнет выдавать заказы на кассах магазинов. Кроме того, заказы «Беру» будут доставляться в постаматы, размещенные на площадях ритейлера.
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с чего всё началось
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка «Беру» договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах «Пятерочки». Ранее ритейлер договорился о партнерстве с интернет-магазинами Ozon и Lamoda и может в ближайшее время в несколько раз нарастить сеть постаматов и пунктов выдачи.Коммерсантъвчера в 18:14
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