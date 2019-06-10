На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людейГазета.Ru 15:22

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

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