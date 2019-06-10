Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестныхLenta.ru 15:34
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве. Кому именно принадлежат образцы ДНК, пока неизвестно.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
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СК опроверг получение дела Голунова
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Обновлено в 11:32
Происшествия
Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.
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Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
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Потребительская уверенность российских граждан в I квартале 2019 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до — 16 пунктов.
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Обновлено вчера в 14:51
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Шесть человек погибли в результате возгорания в психиатрической больнице в Одессе на Украине, сообщило местное издание "Думская".
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
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