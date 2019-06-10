На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестныхLenta.ru 15:34

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Москве. Кому именно принадлежат образцы ДНК, пока неизвестно.

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

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