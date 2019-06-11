На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людейРИА Новости вчера в 17:46

Изучение образцов закончится 11 июня во второй половине дня. Результаты экспертизы, как только она завершится, сразу опубликуют. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

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