На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДеГазета.Ru 12:40

Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей.

Как отмечается, депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов делегации из России. По словам Карасина, российская сторона возмущена действиями радикальных политических сил в Грузии.

На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

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