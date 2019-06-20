Политика
На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДеГазета.Ru 12:40
Как отмечается, депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов делегации из России. По словам Карасина, российская сторона возмущена действиями радикальных политических сил в Грузии.
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Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей.
— Сергей Гаврилов, российский политикРБК 14:58
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Вячеслав Володин осудил действия грузинских властей, допустивших нападение на российскую делегацию МАП
Государственная Дума РФ15:46
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:27, Вашингтон
Происшествия
Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого
Адвокаты бизнесмена Василия Бойко-Великого намерены обжаловать решение Басманного суда Москвы о его аресте.
Обновлено в 13:54
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Кино
Россиянин Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого
Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого в фильме «Воронье гнездо».
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено в 03:00
Политика
Продолжается «Прямая линия» с Владимиром Путиным
Продолжается «Прямая линия с Владимиром Путиным».
Обновлено в 05:09
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено в 15:47
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Финансы
Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд
Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Транспорт
Дамба канала имени Москвы вновь дала течь в районе Тушина
В дамбе канала имени Москвы, которую в январе этого года прорвало в районе Тушинского моста, специалисты вновь обнаружили течь.
Обновлено в 15:42
Хоккей
Овечкин получит почти миллионную пенсию
Нападающий сборной России и клуба "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин получит от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) пенсию размером в 835 тысяч рублей ежемесячно.
Обновлено в 13:29
Политика
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.
Обновлено в 13:20
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России на полгода
Европейский совет решил продлить на полгода экономические санкции против России, сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.
Обновлено в 16:02
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Музыка
«Мумий Тролль» выпускает альбом с новой для группы музыкой
Обновлено в 01:31
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Экономика
Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд
На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Авто
Обновленный Volkswagen Passat появится в РФ в конце этого года
Обновленный седан Volkswagen Passat приедет в Россию в конце 2019 года.
Обновлено в 03:51