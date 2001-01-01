Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество НеймараRT на русском вчера в 16:17
Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». Бразильские налоговые органы наложили арест на самолёт Cessna Citation 680, вертолёт Eurocopter France 130 B4, а также доли в компаниях, принадлежащих семье футболиста ПСЖ Неймара.
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Власти Бразилии арестовали часть имущества Неймара, включая личные самолет и вертолет
Спорт-Экспрессвчера в 21:02
Часть имущества Неймара в Бразилии заморожена из-за уклонения игрока от уплаты налогов
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