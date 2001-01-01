На имущество футболиста Неймара в Бразилии наложили арестЭкономика сегодня вчера в 22:02

Нападающего подозревают в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». В связи с этим налоговые органы арестовали самолет Cessna Citation 680 и вертолет Eurocopter France 130 B4, принадлежащие футболисту. Также арест был наложен на доли в компаниях, которыми владеет его семья.

Политика Первый замгенпрокурора США подал в отставку Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн подал прошение об отставке. Об этом 29 апреля сообщило ТАСС.

Армия и оружие Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.

Экономика Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.

Армия и оружие Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Авто Opel начал поиск дилеров в России Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.

Общество Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

Общество Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.

Экономика В России ожидается повышение зарплат Средняя индексация для всех категорий сотрудников составит 4,5%. При дифференцированном повышении зарплаты вырастут на 5,6%, на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную - высшее руководство, сообщает "Коммерсант".

Энергетика Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.

Армия и оружие Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.

Кино В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.

Шоу-бизнес Что сказала Пугачева проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети» Примечательно, что Светлана Лобода была наставницей маленькой Микеллы в течение 6 сезона «Голоса», но она не только не обрадовалась победе воспитанницы, но и решила выйти из проекта в знак протеста.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Транспорт Более 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день Более 500 тысяч человек пользуются МЦК в будний день. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Армия и оружие Военный советник Зеленского заявил, что может спланировать любую операцию Апаршин, как выясняется, был предложен Зеленскому в качестве советника одним из кандидатов на пост президента Анатолием Гриценко – после 1-го тура выборов.

Политика Зарубежные лидеры не приедут на парад 9 мая 29 апреля, в ответ на вопрос, ожидается ли приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая, пресс-секретарь сказал: «Нет».

Технологии Tele2 подстроил частоту Оператор ограничил поступления на мобильные счета После сообщений о появлении в рунете схемы мошенничества, в которой мог применяться вывод денег через сим-карты Tele2, оператор ограничил прием платежей на мобильные счета десятью трансакциями в день.

Общество В Японии проходит церемония отречения императора от престола В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.