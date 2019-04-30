Футбол
На имущество футболиста Неймара в Бразилии наложили арестЭкономика сегодня вчера в 22:02
Нападающего подозревают в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону». В связи с этим налоговые органы арестовали самолет Cessna Citation 680 и вертолет Eurocopter France 130 B4, принадлежащие футболисту. Также арест был наложен на доли в компаниях, которыми владеет его семья.
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Власти Бразилии арестовали часть имущества Неймара, включая личные самолет и вертолет
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Часть имущества Неймара в Бразилии заморожена из-за уклонения игрока от уплаты налогов
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