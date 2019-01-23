Экономика
На импортный алкоголь начали повышать ценыLenta.ru 02:42
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ». О повышении цен с 14 января сообщила в письме клиентам и партнерам компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России.
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с чего всё началось
Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры. Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, с 14 января подняла цены на свой ассортимент.Коммерсантъвчера в 18:10
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