На импортный алкоголь начали повышать ценыLenta.ru 02:42

Участники рынка жалуются, что новые цены пока не готовы принимать федеральные ритейлеры. Компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, с 14 января подняла цены на свой ассортимент.

с чего всё началось

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ». О повышении цен с 14 января сообщила в письме клиентам и партнерам компания Simple, входящая в пятерку крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России.

Авто Авто «Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Происшествия Происшествия Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.

Авто Авто Главный завод Subaru остановил производство На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.

Общество Общество В США замерз Ниагарский водопад Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.

Происшествия Происшествия Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.

Общество Общество Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».

Технологии Технологии Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Общество Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.

Происшествия Происшествия Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi показала свой первый складной смартфон на видео В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi.

Авто Авто Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео Минпромторг показал процесс создания автомобиля Aurus. Видео опубликовано на канале ведомства в Youtube.

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Энергетика Энергетика Названы крупнейшие регионы-должники за газ Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.

Происшествия Происшествия Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

Авто Авто Кроссовер Maserati Levante получил спецверсию Vulcano Итальянская компания Maserati выпустила специальную версию популярной модели Levante.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны впервые показывает иностранным военным атташе ракету 9М729 Минобороны России впервые показали зарубежным военным атташе и представителям СМИ ракету 9М729.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.

Общество Общество Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

Общество Общество В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора 18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Общество Общество Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.

Происшествия Происшествия Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Авто Авто Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях.

Экономика Экономика Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.

Экономика Экономика Средний размер ипотечного кредита в России в 2018 году вырос на 17,5% Наибольшее значение среднего размера ипотечного кредита по итогам четвертого квартала 2018 года зафиксировано в Москве (4,61 млн руб.).

Авто Авто Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за бензопровода Шведская компания Volvo объявила о начале программы по отзыву более 200 тысяч автомобилей, которые выпустили в период с 2015 по 2016 годы.

Интернет Интернет Новый вирус для взлома криптокошельков обнаружили в Сети Вирус, который выкрадывает пароли от кошельков криптовалют, обнаружили специалисты из компании высоких технологий "Доктор Веб".

Технологии Технологии Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Происшествия Происшествия В Крыму ФСБ пришла с обысками к участникам украинского нацбатальона Сотрудники ФСБ в Крыму пришли с обысками домой к двум участникам батальона имени Н. Челебиджихана, созданного на Украине одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым, сообщает региональное УФСБ в среду.