Происшествия

На грузино-азербайджанской границе произошел конфликт из-за иконМИР 24 вчера в 14:22

Грузинские и азербайджанские пограничники разбираются в инциденте, который произошел на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, сообщает телеканал «МИР 24». Накануне группа паломников из Грузии пересекла границу Азербайджана и напала на пограничников.
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Инцидент на грузино-азербайджанской границе: из Давид-Гареджи вынесли иконы

Sputnik Грузиявчера в 04:05

Скандал вокруг Давид-Гареджи: азербайджанские пограничники вынесли из монастыря иконы

Sputnik Армениявчера в 10:07

Грузинские активисты рассказали о новом конфликте на территории монастырского комплекса

Кавказский узелвчера в 04:35

На грузино-азербайджанской границе произошел конфликт из-за икон

МИР 24вчера в 14:22
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Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019

Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено вчера в 18:56
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Интернет

Найден способ взломать любой Instagram за десять минут

Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

Утвержден календарь выходных дней в 2020 году

Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Политика

Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале

Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний

Обновлено вчера в 11:13
Авто

BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии

BMW поставила новый M5 Competition для австралийской полиции.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»

Обновлено вчера в 15:37
Общество

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Наука

В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга

В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

Сёмин откровенно рассказал о конфликте с Геркусом

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
Обновлено вчера в 09:07
Религия

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Мексиканские страсти: Эдит Гонсалес умерла от рака, Алехандра Мальдонадо борется с рассеянным склерозом

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Президент Южной Кореи раскритиковал Японию за введенные санкции

Ранее председатель оппозиционной Корейской партии свободы Хван Гё Ан выступил с предложением провести встречу глав оппозиционных парламентских партий с президентом и обсудить введенные Японией ограничительные меры.
Обновлено вчера в 03:54
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Государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку, а также, по мнению некоторых источников, частично и к Восточной Европе. Население, по оценочным данным на январь 2013 года, составляет более 9 миллионов человек, территория - 86 600 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Закавказья. Занимает восемьдесят восьмое место в мире по численности населения и сто двенадцатое по территории.
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