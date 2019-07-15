Происшествия
На грузино-азербайджанской границе произошел конфликт из-за иконМИР 24 вчера в 14:22
Грузинские и азербайджанские пограничники разбираются в инциденте, который произошел на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, сообщает телеканал «МИР 24». Накануне группа паломников из Грузии пересекла границу Азербайджана и напала на пограничников.
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Инцидент на грузино-азербайджанской границе: из Давид-Гареджи вынесли иконы
Sputnik Грузиявчера в 04:05
Скандал вокруг Давид-Гареджи: азербайджанские пограничники вынесли из монастыря иконы
Sputnik Армениявчера в 10:07
Грузинские активисты рассказали о новом конфликте на территории монастырского комплекса
Кавказский узелвчера в 04:35
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Минобороны открыло регистрацию СМИ на конкурсы АрМИ-2019
Минобороны РФ запустило процедуру аккредитации представителей российских и зарубежных СМИ на конкурсы Армейских международных игр – 2019, проводимые на территории России.
Обновлено вчера в 18:56
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
На сей раз политик станцевала под песню Dancing Queen ("Танцующая королева") всемирно известной шведской группы ABBA.
Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Интернет
Найден способ взломать любой Instagram за десять минут
Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.
Обновлено 13 июля в 21:03
Политика
Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн
Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко мечтает сняться в мужском журнале
Певица Виктория Дайнеко призналась, что она мечтает сняться в мужском журнале, несмотря на свой статус матери.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд
Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с послом Венгрии Иштваном Ийдярто выразил недовольство действиями Будапешта, которые, по его словам, «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о фальсификации показаний
Обновлено вчера в 11:13
Авто
BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии
BMW поставила новый M5 Competition для австралийской полиции.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
В аэропорт Казани из-за неисправности вернулся самолет «Победы»
Обновлено вчера в 15:37
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
Обновлено вчера в 20:32
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
Сёмин откровенно рассказал о конфликте с Геркусом
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
Обновлено вчера в 09:07
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Мексиканские страсти: Эдит Гонсалес умерла от рака, Алехандра Мальдонадо борется с рассеянным склерозом
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Президент Южной Кореи раскритиковал Японию за введенные санкции
Ранее председатель оппозиционной Корейской партии свободы Хван Гё Ан выступил с предложением провести встречу глав оппозиционных парламентских партий с президентом и обсудить введенные Японией ограничительные меры.
Обновлено вчера в 03:54