В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.

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В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

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