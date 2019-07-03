Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажемРИА Новости вчера в 20:34
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.Российская газетавчера в 06:01
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Советский танк с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной
Псковское агентство информациивчера в 06:51
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