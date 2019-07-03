Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажемРИА Новости вчера в 20:34

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Российская газетавчера в 06:01

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Опубликованы фото танка с трупами, найденного на границе с Украиной

URA.Ru00:30

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

Российская газетавчера в 06:01

На границе с Украиной обнаружили танк времён войны с погибшим экипажем

RT на русскомвчера в 21:38

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

РИА Новостивчера в 20:34

Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной

Lenta.ruвчера в 08:19

Советский танк с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной

Псковское агентство информациивчера в 06:51

На границе с Украиной обнаружен танк КВ-1 с трупами

Газета.Ruвчера в 22:00
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Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

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Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

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Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

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Гаджеты

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На выставке Mobile World Congress (MWC) 2019 года компания LG анонсировала смартфона LG G8 ThinQ, G8s ThinQ и LG V50 5G .
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Киркоров прокомментировал выезд Пугачевой на перрон

Певец Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева имела право заехать на перрон Рижского вокзала в Москве, так как она заслужила это своим трудом и многолетней популярностью.
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Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне

В одном из лучших отелей Барселоны ограбили членов правящей семьи Катара.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

В Германии оценили преимущество ЗРК С-400 перед западными аналогами

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 обусловлена преимуществами комплексов перед западными аналогами, сообщается в материале немецкой газеты Deutsche Welle, пишет «Звезда».
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Шарапова отказалась от продолжения матча и вылетела с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от продолжения встречи первого круга Уимблдона и вылетела из дальнейшей борьбы за трофей.
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Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

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Происшествия

В Иркутске произошёл пожар на складе хлебозавода

В Иркутске на складе хлебозавода произошло возгорание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 16:21
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:34
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Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»

Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

США оценили объемы производства ракет «Авангард» в РФ

Обновлено 01 июля в 21:03
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Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза, игрок покинул расположение «Ростова»

Сообщается, что "Зенит", которому принадлежат права на футболиста, отозвал его в своё расположение.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
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Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России

Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
Обновлено вчера в 12:22
Политика

Зеленский: «жители Донбасса и Крыма – все украинцы»

Государственный язык – украинский, но они все украинцы, на каком бы языке в Донбассе они не говорили", – отметил Зеленский, выступая в Торонто на конференции по вопросам реформ в Украине.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Хабаровске двое детей получили травмы, катаясь на карусели

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Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено вчера в 21:19
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СМИ: власти Китая задержали 8,5 тыс. человек за поддельные продукты питания

Китайские правоохранительные органы с января по май произвели задержание примерно 8,5 тыс. человек, подозреваемых в производстве и поставке на рынок широкого спектра поддельной пищевой продукции.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

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Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

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«Барселона» установила ценник на Умтити

Защитник испанской "Барселоны" Самуэлем Умтити может перейти в другой клуб, сообщает Sport24. Каталонский клуб просит за него €50 млн.
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