Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажемРИА Новости 20:34

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Российская газета06:01

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На границе с Украиной обнаружен танк КВ-1 с трупами

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На границе с Украиной обнаружили танк времён войны с погибшим экипажем

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На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

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На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

РИА Новости20:34

Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной

Lenta.ru08:19

Советский танк с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной

Псковское агентство информации06:51

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

Российская газета06:01
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