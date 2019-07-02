Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажемРИА Новости вчера в 20:34

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
Российская газетавчера в 06:01

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Опубликованы фото танка с трупами, найденного на границе с Украиной

URA.Ru00:30

На границе с Украиной обнаружен танк КВ-1 с трупами

Газета.Ruвчера в 22:00

Советский танк с останками экипажа нашли поисковики на границе с Украиной

Псковское агентство информациивчера в 06:51

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

РИА Новостивчера в 20:34

Тяжелый танк с погибшим экипажем нашли на границе с Украиной

Lenta.ruвчера в 08:19

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RT на русскомвчера в 21:38

На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

Российская газетавчера в 06:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
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Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
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