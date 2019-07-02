В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.

с чего всё началось

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Экономика Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли снова попала в больницу Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.

Происшествия Прокуратура Казахстана назвала версии взрывов на складе боеприпасов Пожар на военном складе в городе Арысь на юге республики произошел утром 24 июня, это привело к детонации части боеприпасов.

Происшествия В Сочи врачи удалили женщине опухоль объемом 14 литров Врачи сочинской городской больницы № 4 удалили пациентке опухоль, в которой скопилось почти 14 литров жидкости.

Политика Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 миллиардов евро Находящийся с визитом в Канаде президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму восстановления восточных территорий после окончания военных действий.

Политика Для россиян удвоилось число стран с безвизовым въездом За 10 лет число стран с безвизовым посещением гражданами России выросло с 60 до 116.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Происшествия В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.

Авто Новый Renault Duster показали на тизерном изображении На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.

Общество Названы города России с самым высоким ростом зарплат В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Политика Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.

Здоровье Ученые назвали самые опасные пищевые привычки, сокращающие жизнь Ученые назвали самые вредные привычки, которые могут привести к преждевременной смерти.

Происшествия Жителей поселка в Красноярском крае эвакуировали из-за паводка Более 50 жителей поселка Покатаево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса, сообщает региональное управление МЧС.

Общество Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.

Авто BMW официально презентовал новый BMW X6 Немецкий автопроизводитель представил кроссовер BMW X6 третьего поколения.

Финансы Рубль падает к доллару и евро во вторник В свою очередь, евро во вторник на открытии стал дороже на 23 копейки по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,29 рубля.

Происшествия Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы Знаки, обнаруженные на перевале Дятлова, расшифрованы. Сделал это Валерий Анямов, являющийся представителем народов манси.

Политика Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана Президент США Дональд Трамп прокомментировал превышения Ираном оговоренного в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) уровня обогащенного урана.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.