Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажемРИА Новости вчера в 20:34

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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На границе с Украиной найден танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1. Рядом с бронетехникой найдены останки танкистов, которые погибли вместе со своей машиной.
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Опубликованы фото танка с трупами, найденного на границе с Украиной

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На границе с Украиной обнаружен танк КВ-1 с трупами

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