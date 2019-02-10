Армия и оружие
На границе Венесуэлы и Колумбии начались столкновенияНациональная служба новостей вчера в 15:43
Оппозиционеры, противники действующего президента Николаса Мадуро, начали забрасывать кордоны военнослужащих бутылками с зажигательной смесью и камнями на мосту Симона Боливара на границе с Колумбией, передает РИА «Новости».
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Оппозиционеры начали забрасывать кордоны военнослужащих бутылками с зажигательной смесью на мосту Симона Боливара на границе с Колумбией, передает корреспондент РИА Новости. Помимо бутылок с "коктейлями Молотова", в сторону Венесуэльской национальной гвардии летят еще и камни.РИА Новостивчера в 15:18
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Обновлено вчера в 20:37
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Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
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Биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация до конца сезона
Напомним, что российская спортсменка попала в заявку сборной России на Универсиаду. Теперь ей грозит дисквалификация до конца сезона.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
В Минздраве объяснили высокий уровень зарплат у врачей на Чукотке
В Минздраве России прокомментировали RT данные Росстата, согласно которым самая высокая зарплата у врачей оказалась на Чукотке, самая низкая — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
Обновлено в 00:32
Происшествия
При пожаре в жилом доме в центре Москвы погиб один человек
Обновлено вчера в 22:51
Музыка
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
Организаторы конкурса «Евровидение» прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv представлять Украину на конкурсе, который пройдёт в Тель-Авиве.
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Политика
В ЕС одобрили влияющую на «Северный поток-2» Газовую директиву
Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, сообщила пресс-служба Совета ЕС на своей странице в Twitter.
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Происшествия
В Австралии священника признали виновным в надругательстве над детьми
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Обновлено вчера в 22:27
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
В Екатеринбурге блокируют счета Wildberries
Екатеринбургские налоговики участвуют в блокировке счетов популярной торговой сети Wildberries.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Обращение «господин» может вернуться в силовые структуры России
Обращение «господин» в регулярной армии и силовых структурах предложили возродить в России.
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Тимошенко: Украина закупает российский газ «через Марс»
Обновлено вчера в 19:37
Энергетика
Дональд Трамп просит опустить цену на нефть
При беглом взгляде может показаться, что ему это прекрасно удается: например, вчера после его твита о том, что нефть стоит слишком дорого, цены на черное золото на биржах в Нью-Йорке и Лондоне действительно упали на несколько долларов.
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Армия и оружие
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Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, а второй — в 2020-м.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
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Хоккей
«Тампа» с помощью Василевского и Кучерова победила «Лос-Анджелес»
Обновлено вчера в 23:01
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Девять человек отравились угарным газом в Подмосковье
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля жертвами отравления угарным газом стали три человека.
Обновлено в 01:09
Политика
Facebook разблокировал страницу проекта RT
В администрации Facebook подтвердили разблокировку, уточнив, что все запрошенные ими данные о материнских компаниях внесены в раздел «Информация» на страницах проектов RT.
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Происшествия
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Министерство здравоохранения Хабаровского края начало проверку специализированного дома ребенка из-за гибели пятимесячной девочки.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Суд рассмотрит по существу иск Дерипаски к Зюганову
Тверской суд Москвы во вторник заслушает по существу иск Олега Дерипаски на 1 миллион рублей к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, назвавшему бизнес миллиардера "крупнейшей аферой", следует из официальной базы суда.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Дочь Пескова стала стажёром в Европарламенте
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Univision сообщила о задержании своих журналистов на интервью с Мадуро
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Обновлено вчера в 22:36