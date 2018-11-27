Политика

На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку
РБК
17:49

В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.
РБК17:49

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На украинско-польской границе начались столкновения и беспорядки. Протестующие жгут шины

URA.Ru19:37

На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку

РБК17:49

На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

Российская газета17:23

На Украине произошли столкновения между протестующими и дальнобойщиками

RT на русском17:15

На границе Украины и Польши произошла массовая драка

РИА Новости14:49

На границе Польши и Украины произошли стычки после введения Киевом законов о еврономерах

Коммерсантъ13:39

У КПП на украинско-польской границе начались стычки между протестующими и дальнобольщиками

ТАСС12:28
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Политика

Военное положение ввели еще в двух регионах Украины

Первоначально военное положение вводилось на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.
Обновлено в 20:32
Политика

Трамп заявил, что ему не нравится конфликт между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной.
Обновлено в 20:12
Политика

Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море

Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
Обновлено в 21:09
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил о нарушении Манафортом сделки со следствием

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием, что отменяет любые обязательства со стороны обвинения в рамках этой сделки, следует из отчета, который подал в суд офис спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 21:15
Политика

Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе

Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе с участием сотен мигрантов, против которых США использовали нелетальное оружие, сообщил в понедельник МИД страны.
Обновлено в 21:14
Политика

Британский парламент проголосует 11 декабря по соглашению о брексите

Палата общин британского парламента проведёт 11 декабря итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о брексите.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами

Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.
Обновлено в 20:58
Политика

Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

«В Москве самым решительным образом осуждают данную атаку террористов против мирных жителей Алеппо», — говорится в комментарии ведомства.
Обновлено в 19:34
Политика

Железная воля: Бутина организовала в тюрьме курсы для заключенных

Обвиняемая во вмешательстве во внутренние дела США гражданка РФ начала преподавать заключенным алгебру, а также дает уроки йоги.
Обновлено в 20:58
Политика

Климкин назвал формальностью дипломатические отношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дипломатические отношения Киева с Москвой являются формальностью.
Обновлено в 17:06
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Обновлено в 21:15
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 21:15
Политика

Правозащитники потребовали задержать саудовского принца на саммите G20

Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в аргентинским властям задержать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда на саммите «Большой двадцатки».
Обновлено в 20:55
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